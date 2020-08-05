'İlk incelemelere göre Beyrut’taki patlamanın nedeni ihmal'

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlamayla ilgili yapılan ilk incelemeler, olayın yıllardır süren ihmaller dizisine dayandığını ortaya çıkardı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlamayla ilgili yapılan ilk araştırmalar, patlayıcı maddelerin depolanmasına ilişkin yıllarca süren ihmalin, 100'den fazla kişiyi öldüren patlamaya neden olmuş olabileceği ihtimalini ortaya çıkardı.

Reuters'a konuşan resmi bir kaynak, patlamanın nedenini 'ihmal' olarak nitelerken, patlamaya neden olan malzemenin güvenli bir şekilde depolanması konusunun birçok kez gündeme geldiğini ancak kaldırılması veya imha edilmesi için “hiçbir şey yapılmadığını” söyledi.

Kaynağa göre dün Beyrut Limanı'nın 9 nolu deposunda çıkan yangın, amonyum nitratın depolandığı depo 12'ye yayıldı.

Liman çalışanlarına yakın bir başka kaynak, altı ay önce patlamaya neden olan amonyum nitratı inceleyen uzman bir ekibin, kaldırılmaması durumunda “tüm Beyrut'u havaya uçurabileceği” konusunda uyarıda bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Michel Avn patlamaya neden olduğu tahmin edilen amonyum nitratın yeterli güvenlik önlemi alınmadan altı yıldır liman bölgesinde tutulduğunu açıklamıştı.