Rusya’nın yardımını taşıyan ikinci uçak Beyrut’a indi

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın açıklamasında, “Jukovskiy havalimanından kalkan Il-76, saat 22.05’te Lübnan’a indi” ifadesine yer verildi.

Havalimanından bildiren Sputnik muhabiri de Lübnan’a yardım taşıyan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na ait 5 uçaktan ikincisinin Beyrut’a iniş yaptığını aktardı.

Daha önce Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na ait ilk yardım uçağı Sukhoi Superjet’in Beyrut’a ulaştığı bildirilmişti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Lübnan’a 5 uçakla bir seyyar hastane, doktorlar, kurtarma ekipleri ve Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) uzmanları ile koronavirüs tespiti için bir laboratuvar gönderileceğini, uçaklardaki tüm uzmanların koronavirüs salgını nedeniyle özel giysiler ve koruyucu ekipmanlar kullanacağını açıklamıştı.

Bakanlık, Beyrut’a toplamda 5 uçakla 150 uzmanın gönderilmesi planlandığını belirtmişti.

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