Rus elçi: Beyrut Limanı'ndaki patlamanın deprem olduğunu sandık

Patlamanın yaşandığı anları Sputnik'e anlatan Aleksandr Zasıpkin, "Büyükelçilikte ve oldukça uzak mesafede bulunan tüm sakinlerde öncelikle deprem olduğu, ardından pencere ve camları vuran patlama dalgası yaşandığı izlenimi oluştu. Uçan cam parçaları insanlarda kesiklere yol açtı. Ancak patlamanın merkezine yaklaştıkça yıkımlar arttı. Tüm bunlar çok feciydi" dedi.

Beyrut'taki patlamanın oluşturduğu hasarın boyutlarının hesaplanamayacağını ancak en ürkütücü noktanın çok sayıda insanın hayatını kaybetmesi olduğunu belirten Zasıpkin, can kayıplarının telafi edilmesinin mümkün olmadığının altını çizdi.

'Ciddi iş güvenliği ihlalleri patlamaya yol açtı'

Bu arada Zasıpkin, patlamanın ciddi iş güvenliği ihlalleri nedeniyle meydana geldiğini kaydetti.

Rus diplomat, "Güvenilir verilere göre onarım çalışmaları sırasında yangın çıktı ve ardından 2014'ten beri arızalanan gemiden alıkoyulan amonyum nitratın depolandığı depoda olağanüstü bir patlama yaşandı. Dolayısıyla ciddi iş güvenliği ihlalleri söz konusu" ifadelerini kullandı.

Zasıpkin, şu anda Lübnan'daki birçok kişinin patlamanın hükümetin eksikliklerini, kamu kurumlarındaki sorunları ortaya koyduğunu söylediğini de aktararak "Patlayıcı nitratların imhası düzenli olarak gündeme alındığı ifade edilse de, ilgili denetim kurumlarının açık bir ihmali olduğu görülüyor" diye ekledi.