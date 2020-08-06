Lübnan, sorumluların belirlenmesi için 4 gün süre verdi

Beyrut’ta önceki gün meydana gelen ve ‘ülkenin Hiroşiması’ olarak adlandırılan patlamanın yankıları devam ederken, Lübnan hükümeti sorumluların belirlenmesi için vakit kaybetmedi. İnceleme komitesi kurma kararı alan hükümet, sonuçları dört gün gibi kısa bir sürede elde etmek istediğini açıkladı.

Europe 1 radyosuna konuşan Dışişleri Bakanı Charbel Wehbe, “Bu sabah, en fazla dört gün içinde sorumluluk hakkında ayrıntılı bir rapor sunması gereken bir inceleme komitesi kurma kararı alındı; nasıl, kim, ne, nerede? Adli kararlar olacak” dedi.

Wehbe, “Durum ciddi ve biz de işi ciddiye alıyoruz. Bu korkunç ihmal suçundan sorumlu olanlar, bir hâkimler komitesi tarafından cezalandırılacak” ifadelerini kullandı.

‘Lübnan’ın Hiroşiması’ olarak adlandırılan olayda, önceki gün Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı, ardında çok şiddetli bir patlama meydana geldi. Altı yıldır bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak etmesi sonucu kent adeta savaş alanına döndü. Kentte iki hafta olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Patlama sonucu en az 137 kişi yaşamını yitirdi, en az 5 bin kişi de yaralandı. Enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Hükümet, dün, patlayıcıların depoda tutulmasından sorumlu olan kişiler hakkında ev hapsi kararı verdi.