Beyrut Belediye Başkanı İtani, evlerini kaybedenlerin nerelere yerleştirileceğini açıkladı

Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası başkentteki durumun son derece trajik olduğunu söyleyen Beyrut Belediye Başkanı Cemal İtani, evlerinden olanlar için ne tür planlar yapıldığını anlattı.

Sputnik'e demeç veren İtani, "Çok büyük bir yıkım oluştu. Şehir, devasa bir darbe aldı ve bu ilk bakışta görülebiliyor. Durum gerçekten de trajik" dedi.

Beyrut Limanı'nın tamamen yıkıldığını ve civardaki mahallelerin çok ciddi şekilde hasar gördüğünü kaydeden İtani, "Binaların bir kısmı tamamen yıkıldı. Mühendisler kentte çalışma yürütüyor ve hangi binaların yeniden kullanılabileceğini inceliyor. Zarar gören binaların onarımı için gereken tutarı hesaplıyor" ifadelerini kullandı.

İtani, limandaki patlamanın milyarlarca dolarlık hasara yol açtığının tahmin edildiğini vurguladı.

Beyrut Belediye Başkanı, patlama nedeniyle evsiz kalan kişilerin akıbetine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Belediyenin patlama sonucu evsiz kalan tüm kişilere kalacak yer temin edilmesi için çalıştığını anlatan İtani sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazı şehirler, mağdurlar için geçici konut sağlamayı teklif etti. Ayrıca Beyrut'un diğer bölümlerinde boş ve yeni inşa edilmiş binalar var. Mağdurları oralara yerleştirmeyi de planlıyoruz."

Bu arada İtani, patlamanın etkisiyle havaya salınan kimyasalların oluşturduğu hava kirliliği seviyesinin başkent sakinleri için son derece tehlikeli olduğunu kaydetti.

İtani, "Beyrut Araştırma Merkezi'ne hava kirliliği seviyesini ölçme ve kirliliği gidermek için metot geliştirme talimatı verildi. Amonyum bulutunun şehre ve sakinlerine verdiği zarar henüz net olarak bilinmiyor" diye konuştu.