Mısır ile Yunanistan münhasır ekonomik bölge anlaşması imzaladı

Mısır ile Yunanistan, Doğu Akdeniz'de iki ülke arasındaki deniz sınırlarını belirleyecek bir münhasır ekonomik bölge anlaşmasına imza attı.

Türkiye'nin Libya ile deniz sınırı anlaşmasına karşı çıkan Yunanistan, Libya'nın komşusu Mısır'la bir deniz sınırı anlaşması imzaladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile bugün Kahire'de bir araya gelen Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Şükrü, iki ülke arasında münhasır ekonomik bölge anlaşması imzalandığını duyurdu.

> العلاقة مع اليونان قديمة ومهمة جدا لمصر.

> وقعنا مع اليونان اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة وفقا لقانون البحار الدولي.

> سنمضي قدما مع اليونان باستثمار احتياطيات الغاز الواعدة في المتوسط. #اليونان#مصر#ليبيا pic.twitter.com/2CBQy3eqow — سامح شكري (@SamehShoukry0) August 6, 2020

​Yunanistan geçtiğimiz aylarda İtalya ile de benzer bir anlaşma imzalamıştı.

Öte yandan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’ten de bugün bir açıklama gelmişti. Miçotakis, Türkiye’yle Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgelerin (MEB alanları) belirlenmesi için planlanan diyalogdan sonuç alınamaması halinde tarafların Uluslararası Lahey Adalet Divanı’na gitmesini önerdi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim, geçen haftalarda Meis Adası açıklarındaki gelişmelerle tırmanmıştı. Oruç Reis Araştırma Gemisi’nin bölgede araştırma yapma planı sonrasında iki komşu ülke sıcak temasın eşiğine gelmişti. Gerilim, Berlin’in devreye girmesiyle kontrol altına alınmış, Ankara araştırmalarını bir süreliğine askıya almıştı.