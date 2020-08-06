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    Muammer Kaddafi

    Kaddafi’nin kuzeni Libya krizinin sorumlularını açıkladı

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    Eski Libya lideri Muammer Kaddafi’nin kuzeni, ‘Libya’da Ulusal Mücadele Cephesi’nin siyasi lideri Ahmed Kaddafi El-Dam, BM Güvenlik Konseyi ile NATO’nun 2011’deki Libya işgalinden dolayı resmi olarak özür dilemesi gerektiğini belirtti.

    Sputnik’e açıklamasında, NATO’nun saldırganlığının, “tüm Kuzey Afrika’nın önemli güvenlik anahtarını kırdığını” dile getiren Ahmed Kaddafi El-Dam, bu anahtarın Libya olduğunu kaydederek, “BM Güvenlik Konseyi, 2011’de Libya’da yaşanan her şeyin sorumluluğunu üzerine aldı. Libya ve genel olarak Kuzey Afrika’da daha önce görülmeyen aşırılık yanlılarının ve teröristlerin orada ortaya çıkmasına nasıl izin verdiler?” ifadesini kullandı.

    BM Güvenlik Konseyi’nin “isterse saatler içinde Libya’daki felaketleri sonlandırabileceğini” söyleyen el-Dam, “Ama Batı, Libya sorununun çözüme kavuşmasını istemiyor. Libya’da kaosun devam etmesi Batı’nın işine geliyor” dedi.

    El-Dam, “Libya’da yaşanan her şeyden NATO ve BM Güvenlik Konseyi sorumlu. Resmi olarak Libyalılardan özür dilemeleri ve hatalarını düzeltmeye başlamaları gerekiyor, zira hata yapmaya devam ediyorlar” yorumunda bulundu.

    Kaddafi yandaşlarının siyasi hareketlerinden biri olan ve Trablus merkezli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne karşı muhalif olan ‘Libya’da Ulusal Mücadele Cephesi’nin mensuplarının büyük kısmı yurtdışında yaşıyor. Aktivistlerin sözlerine göre, hareket üyelerinin bir kısmı olan eski askerler halihazırda Hafter’in ordusunda görev yapıyor.

    Etiketler:
    kuzen, Libya, NATO, BM, Muammer Kaddafi
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