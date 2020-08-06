Rusya: İdlib'in güneyinde gerilim tırmanıyor, Türkiye önlemleri artırmalı

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Şerbitskiy, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu.

Şerbitskiy, bugünkü basın toplantısında "İdlib gerilimi azaltma bölgesinin güneyinde gergin bir durum oluşuyor. Türkiye komutanlığı tarafından, M-4 karayolu boyunca çetelerin etkisiz hale getirilmesi yönünde belli önlemler alınıyor. Ama aynı zamanda Türkiye tarafı 'güvenlik koridorunu' oluşmasını sağlama konusunda başarısız kalıyor. Bu bağlamda yeni ortak Rus-Türk devriyesi erteleniyor" ifadelerini kullandı.

Militanların Suriye ordu birliklerine ateş açtığını ve insansız hava araçları ve menzili uzatılmış çok namlulu roketatarlar ile Rusya'nın Hmeymim üssüne saldırmaya çalıştığını dile getiren Şerbitskiy, Rusya ve Suriye'nin terör tehdidini yok etmek için önlemler almak zorunda kaldığını kaydetti.

Yetkili, "Türkiye tarafının, teröristleri yok etmeye, ortak devriyelerin güvenliğini sağlamaya ve 6 Mart 2020 tarihli Rusya-Türkiye memorandumunun uygulanmasına yönelik önlemleri artırmasını umuyoruz" diye konuştu.

Ayrıca Suriye'nin doğusundaki Deyr ez-Zor bölgesindeki durumu değerlendiren Şerbitskiy, "Amerikan askeri birliklerinin Fırat’ın doğusundaki yasadışı varlığı sosyal ve politik istikrarsızlığın ana faktörü olarak hizmet ediyor, Suriye çatışmasının farklı tarafları arasında diyaloğun gelişmesine ve normal hayata geri dönülmesine engel oluyor” diye ekledi.