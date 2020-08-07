Beyrut Limanı patlamasının ardından imza kampanyası: 'Lübnan, Fransız mandası altına girsin'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Beyrut Limanı’nda yaşanan patlama nedeniyle Lübnan’a gerçekleştirdiği destek ziyaretinin ardından ülkede bir ‘Lübnan gelecek 10 sene Fransız mandası altına girsin’ imza kampanyası başlatıldı.

Dün öğleden sonra toplu imza sayfası olan Avaaz’da başlatılan kampanyaya şu an dek 57 binden fazla kişi katıldı.

Kampanya dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"Lübnanlı yetkililer, ülkeyi güven altında tutma ve yönetme konusunda yetersiz olduklarını açık bir şekilde gösterdiler. Bu başarısız sistemle, yolsuzlukla, terörizm ve milislerle ülke ölümün kenarına geldi. Temiz ve kalıcı bir yönetim kurmak amacıyla Lübnan'ın yeniden Fransa mandası altına girmesi gerektiğine inanıyoruz."

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlama sonucu en az 140 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 5 bin kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Lübnan, 1943'te Fransa'nın manda yönetiminden kurtularak bağımsızlığına kavuştu ancak iki ülke arasındaki yakın ekonomik ve siyasi ilişkiler bulunuyor.