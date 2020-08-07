Beyrut'taki patlamada ölü sayısı 154'e yükseldi

3 gün önce Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen ve büyük bir yıkıma yol açan patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberine göre, Sağlık Bakanı Dr. Hamad Hasan, yaptığı açıklamada, Beyrut Limanı’ndaki patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı 154’e yükseldiğini söyledi.

ABD’den 17 milyon dolarlık yardım

Bakan Hasan, 5 bin yaralı kişinin yüzde 20'sinin hastaneye kaldırılması gerektiğini ve yaralılardan sadece 120 kişinin durumunun kritik olduğunu da ekledi.

Öte yandan, ABD Lübnan Büyükelçiliği, başlangıç olarak Lübnan'a 17 milyon dolar üzerinde yardımda bulunma sözü verdi.

أعلنت الولايات المتحدة عن مساعدات طارئة بقيمة 17 مليون دولار لمساعدة لبنان على تخطي المأساة المروعة.

The U.S. has already pledged $17 million in emergency aid to assist Lebanon in responding to the horrific tragedy on August 4.#InThisTogether @USAFCENT @CENTCOM @LebarmyOfficial pic.twitter.com/Avrytvgbgk — U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) August 7, 2020

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Lübnan Kızılhaçı'na verilmen üzere gıda yardımı ve tıbbi desteği içerdiği belirtilen açıklamada, yakında ek yardım ve desteklerle ilgili de duyuruların yapılacağı da ifade edildi.

AB Konseyi Başkanı Michel Beyrut'a gidecek

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, yarın Beyrut'a gidecek.

Michel, sosyal medya hesabında, "Avrupa'nın Lübnan halkıyla dayanışmasını göstermek amacıyla yarın Beyrut'a gideceğim." mesajını paylaştı.

Traveling to #Beirut tomorrow to convey Europe’s solidarity with the people in #Lebanon.



Shocked and saddened, we stand with all those affected and will provide help.



Will meet with President Aoun, Speaker of Parliament Berri and President of Council of Ministers Diab. pic.twitter.com/bKdULdPSNE — Charles Michel (@eucopresident) August 7, 2020

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Patlama nedeniyle üzüntülü olduklarını belirten Michel, "Bundan etkilenenlerin yanında olacağız ve yardım sağlayacağız" ifadesini kullandı.

Michel, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Başbakan Hassan Diyab ile de görüşeceğini söyledi.

Lübnan’a bağış toplama konferansı Pazar günü düzenlenecek

Avrupa Komisyonu sözcüsü Eric Mamer de Lübnan’a bağış toplama konferansının Pazar günü video formatıyla düzenleyeceğini açıkladı.

Mamer, yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği, Lübnan için uluslararası bağışçıları bir araya getirme amacıyla pazar günü düzenlenecek ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından duyurulan video konferansa katılacak. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu'nun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic birliği temsil edecek” ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, birliğe üye ülkelerden çok sayıda kişinin ölümüne neden olan ve Beyrut'un büyük bölümüne hasar veren patlamadan sonra Lübnan'a desteklerini yoğunlaştırmalarını istemişti.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

AB, daha önce Lübnan'a yardım için 33 milyon euronun yanı sıra arama kurtarma ekip ve ekipmanları gönderme kararı almıştı.

DSÖ’den yardım çağrısı

Lübnan’ın ekonomik kriz ve artan koronavirüs vakalarıyla mücadelede zorlandığını belirten Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Beyrut’a 15 milyon dolarlık yardım çağrısı yaptı.

WHO appeals for $15 million aid for Lebanon after Beirut blast | REUTERS https://t.co/W3J33sbj4P — Stephen Farrell (@farrellreporter) August 7, 2020

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