Lübnan, patlamada 'dış müdahale' ihtimalini de soruşturacak

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlamaya dair soruşturmada, ihmal ve kaza ihtimallerinin yanı sıra dış müdahale ihtimalinin de araştırılacağı açıklandı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun’un ofisi tarafından yapılan açıklamada, patlamaya dış müdahalenin yol açıp açmadığının da soruşturulacağı belirtildi.

Yerel basının aktardığına göre Aun, “Neden henüz belirlenmedi. Bir roket veya bomba veya başka bir eylem aracılığıyla dış müdahale olasılığı da var” ifadelerini kullandı.

Aun’un açıkladığına göre soruşturma üç aşamada ilerleyecek. Önce kimyasal maddenin nasıl ülkeye girdiği ve nasıl depolandığı belirlenecek, ardından patlamanın ihmal ya da kaza nedeniyle meydana gelip gelmediği araştırılacak ve son olarak da dış müdahale ihtimali değerlendirilecek.

Öte yandan Mişel Aun’un, Lübnan’ı ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de konuyu görüştüğü ve duruma açıklık getirmek amacıyla Fransa’dan uydu görüntülerinin sağlanmasını istediği belirtildi. Fransa’da olmaması halinde görüntülerin başka kaynaklardan talep edilebileceği de kaydedildi.

‘Lübnan’ın Hiroşiması’ olarak adlandırılan olayda, Salı günü Beyrut Limanı’ndaki bir depoda altı yıldır saklanan 2 bin 750 ton amonyum nitrat patladı. Bölgeyi enkaza çeviren patlama sonucu en az 154 kişi yaşamını yitirdi, 5 binden fazla kişi yaralandı.

Daha önce Reuters haber ajansına açıklama yapan, soruşturmaya yakın bir kaynak, ihmal ve kaza ihtimallerinin daha yüksek olduğunu belirtti. Kaynak, konunun defalarca komisyonların ve yargının gündemine geldiğini ancak ‘yıllar boyunca’ bir çözüm bulunmadığını vurguladı.

ABD’li yetkililerse saldırı ihtimalini tamamen devre dışı bırakmadıklarını açıkladı. Bunun üzerine gözler, Lübnan’ın çatışma halinde bulunduğu İsrail’e gözlerin çevrilmesine neden oldu, ancak İsrail herhangi bir rolleri olmadığını belirtti.

Lübnanlı yetkililer tam soruşturma sözü verirken, şimdiye kadar en az 20 liman görevlisi tutuklandı.