Interpol Beyrut'a uzman ekip gönderiyor

Interpol, Beyrut'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarına katılmak için uzman bir ekip göndereceğini duyurdu.

Interpol tarafından yayınlanan açıklamada, Lübnanlı yetkililerin talebi üzerine, başkent Beyrut'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespiti için uzman bir ekip göndereceği belirtildi.

Açıklamada, "Lübnan makamlarının talebi üzerine Interpol, Beyrut'ta 150'den fazla kişinin ölümüne ve şehrin büyük bir bölümünün yıkılmasına neden olan patlamanın ardından uzmanlardan oluşan bir ekip görevlendiriyor" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, uluslararası ekibin kimlik tespit uzmanlarından oluştuğu belirtilerek, Interpol Genel Sekreteri Jurgen Stock’un şu ifadelerine yer verildi:

"Interpol'un bu tür yardımlarla ilgili deneyimi, ulusal makamlara büyük ölçüde yardımcı olabilir ve Lübnan'ın istediği her türlü yardımı sağlamaya devam edeceğiz."