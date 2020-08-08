Beyrut’ta halk, patlamanın enkazını temizlemek için sokaklarda

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta yaşanan patlamanın ardından, şehirdeki enkazı temizlemek ve ihtiyacı olanlara yardım etmek için çok sayıda Lübnanlı, gönüllü olarak günlerdir sokaklara iniyor. Gönüllüler, eldiven ve maskelerle şehirdeki molozları temizliyor.

Lübnan’da halk, patlamanın ardından ağır hasar oluşan Beyrut’ta, yardım çalışmalarına destek vermek için gönüllü olarak temizlik yaptı.

Duvar'ın aktardığına göre gönüllüler süpürge, eldiven ve maskeleriyle şehirdeki temizlik çalışmalarına katılarak, hasar gören binalarda yaşayan insanlara yardım ediyor.

​Temizlik çalışmalarına katılan bir gönüllü, BBC’ye verdiği demeçte, her gün birçok insanın yanlarında kendi temizlik malzemeleriyle yardıma geldiğini belirtti ve diğer gönüllüler için, “Orada bulunan insanlar Lübnan’ın içinden geçtiği bu üzücü dönemde, atmosferi biraz daha neşeli hale getirdi” dedi.

CBC News kanalının konuştuğu bir gönüllü de, “Aslında çoğumuz Beyrut’ta yaşamıyoruz, Lübnan’ın farklı bölgelerinden geliyoruz” dedi.

Bölgede yaşayan ve evi patlamadan etkilenen bir kadın ise yemeğiniz var mı sorusuna, “Hiçbir şeyimiz yok. Jeneratörümüz yok, elektriğimiz yok. Hiç kimse bize yardıma gelmedi” diyerek sitemde bulundu.