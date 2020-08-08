Lübnan, gönderilen yardımlar nedeniyle Rusya'ya minnettar

Lübnan'ın Moskova Büyükelçisi Şauki Bu Nassar, Beyrut'taki patlamadan sonra uzatılan yardım eli için Rusya'ya minnettar olduklarını söyledi.

Sputnik'e demeç veren Nassar, "Öncelikle kardeş ülke Lübnan'ın büyükelçisi olarak Rusya'ya ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaşanan felaket sonrasındaki baş sağlığı mesajları ve Lübnan halkıyla sergilenen dayanışma için minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. Ayrıca Rusya'nın Lübnan'a gönderdiği hızlı yardımlar için. Bu yardımlar, Lübnan'a tıbbi malzemeler, uzmanlar, seyyar hastane ve koronavirüs test laboratuvarı getiren 5 uçağı kapsıyor" dedi.

Nassar, ilk belirlemelere göre patlamanın Beyrut'ta yol açtığı hasarın en az 15 milyar dolar olduğunun tahmin edildiğini belirterek Rusya'nın yardım göndermeye devam edeceğini, alüminyum, cam, ahşap ve diğer malzemeler de dahil olmak üzere Rusya'dan yapı malzemeleri sevk etmesini umduklarını kaydetti.

Patlama sonucunda limanda bulunan önemli buğday ambarının da tümüyle yok olduğunu anlatan Nassar, "Şu anda Lübnan, gıda yardımına da ihtiyaç duyuyor. Zira Lübnan'ın ithal ettiği gıda ürünlerinin yüzde 70'i tamamen yıkıma uğrayan limana getiriliyordu" diye ekledi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM) uzmanları, Beyrut Limanı'ndaki patlamada yaralananların tedavisi için Lübnan'ın başkentinde kısa sürede seyyar hastane kurarak yaralıları kabul etmeye başlamıştı.

Tsentrospas Grubu’na ait seyyar hastane yoğun bakım, cerrahi, danışma ve ultrason, X-ışını ve EKG blokları dahil tanı birimlerinden oluşuyor. Hastane ayrıca kan laboratuvarına sahip. 50 yatak kapasiteli hastane, 14 gün boyunca bağımsız çalışma potansiyeline sahip.