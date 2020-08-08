Lübnan'da göstericiler Meclis binasına girmeye çalıştı: Güvenlik güçleri 'ateş açıldı' iddialarını yalanladı

Beyrut'ta en az 158 kişinin öldüğü patlamadan dört gün sonra halk 'Şehitler Meydanı'nda toplandı. Parlamento binasına girmeye çalışan göstericilere güvenlik güçleri müdahale etti. Yaşanan gerginlikte yaralanan kişi sayısı 170'e yükseldi. Güvenlik güçleri protestoculara ateş açıldığı iddiasını yalanladı.

Lübnan'ın başkenti Lübnan'daki Şehitler Meydanı'nda bir araya gelen binlerce kişi ülkedeki yönetim şekli, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve diğer yetkililer aleyhinde sloganlar attı.

'Hesap Günü' adıyla düzenlenen gösteride, "Beyrut Limanı'nda hayatını kaybedenler için intikam" ve "Yönetimin değişmesi için bu fırsatı kaçırmıyoruz" şeklinde slogan atan öfkeli bir grup, ekonomik kriz karşıtı gösteriler nedeniyle aylardır demir ve beton bariyerlerle kapatılan Meclis binasına ilerlemek istedi.

Yaralı sayısı 170'e yükseldi

Eylemciler, biber gazı kullanarak kendilerini engelleyen güvenlik güçlerine taşla karşılık verdi. Lübnan Kızılhaçı’ndan yapılan açıklamada, Beyrut’taki hükümet karşıtı gösterilerde yaralı sayısının 170'e yükseldiği belirtildi.

Kızılhaç'ın son tweet'ine göre 170 yaralanın olduğu, 55 kişinin yakındaki hastanelere kaldırıldığı, 117 kişinin de ayakta tedavi edildiği belirtiliyor.

Lübnan parlamentosunun güvenliği ateş açıldığı yönündeki iddiaları yalanladı

Lübnan parlamentosunun güvenlik görevlileri, Beyrut’taki protestolar sırasında ateş açıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

LBCI News televizyonu, güvenlik yetkililerinden gelen açıklamayı şöyle aktardı:

“Gerçek mermilerle ateş açıldığı şeklindeki suçlamalar çok şüpheli görünüyor. Görevimizin parlamento binasını korumak olduğunu vurguluyoruz.”

Daha önce Sputnik muhabiri, güvenlik güçlerinin göstericileri dağıtmak için ateş açtığını aktarmıştı.

شعارات غاضبة في ساحة الشهداء .. ورئيس الحكومة يتحدث في الشعر #لبنان_ينتفض #بيروت pic.twitter.com/oNXlECF6UX — Salman Andary (@salmanonline) August 8, 2020

​

بعد الخارجية، إقتحام وزارة الإقتصاد



After Ministry of Foreign Affairs,

protesters storm Ministry of Finance#Lebanon pic.twitter.com/rfOUsW3hqu — Sara Assaf (@SaraAssaf) August 8, 2020

​

​

Öte yandan eylemciler, Şehitler Meydanı'nda yan yana dizilen temsili darağaçlarına Meclis Başkanı Nebih Berri ile Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın fotoğraflarını astı.

Lübnan İç Güvenlik Biriminden yapılan açıklamada, göstericilerin öfkesinin anlayışla karşılandığı ancak şiddetten uzak durmanın yanı sıra kamu ve özel mülklere zarar verilmemesi çağrısında bulunuldu.

​

​

Ordudan protestoculara hitaben yapılan açıklamada, "Lübnan ordusu olarak Lübnanlıların acıları ile ülkenin içinden geçtiği zor durumu çok iyi anlıyoruz ancak her şeye rağmen eylemlerin barışçıllığını yitirmemesi gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, başkenti sarsan şiddetli patlamada ordunun da kayıplar verdiği hatırlatıldı.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 158'e yükseldiği yaralı sayısının da 6 bini aştığı belirtildi.

Beyrut Valisi Mervan Abbud, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın yol açtığı zararın 10 ila 15 milyar doları aşabileceğini belirtmişti.