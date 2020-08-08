Lübnan'da göstericiler Meclis binasına girmeye çalıştı: Güvenlik güçleri 'ateş açıldı' iddialarını yalanladı

Lübnan'ın başkenti Lübnan'daki Şehitler Meydanı'nda bir araya gelen binlerce kişi ülkedeki yönetim şekli, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve diğer yetkililer aleyhinde sloganlar attı.
'Hesap Günü' adıyla düzenlenen gösteride, "Beyrut Limanı'nda hayatını kaybedenler için intikam" ve "Yönetimin değişmesi için bu fırsatı kaçırmıyoruz" şeklinde slogan atan öfkeli bir grup, ekonomik kriz karşıtı gösteriler nedeniyle aylardır demir ve beton bariyerlerle kapatılan Meclis binasına ilerlemek istedi.
Yaralı sayısı 170'e yükseldi
Eylemciler, biber gazı kullanarak kendilerini engelleyen güvenlik güçlerine taşla karşılık verdi. Lübnan Kızılhaçı’ndan yapılan açıklamada, Beyrut’taki hükümet karşıtı gösterilerde yaralı sayısının 170'e yükseldiği belirtildi.
Kızılhaç'ın son tweet'ine göre 170 yaralanın olduğu, 55 kişinin yakındaki hastanelere kaldırıldığı, 117 kişinin de ayakta tedavi edildiği belirtiliyor.
Lübnan parlamentosunun güvenliği ateş açıldığı yönündeki iddiaları yalanladı
Lübnan parlamentosunun güvenlik görevlileri, Beyrut’taki protestolar sırasında ateş açıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.
LBCI News televizyonu, güvenlik yetkililerinden gelen açıklamayı şöyle aktardı:
“Gerçek mermilerle ateş açıldığı şeklindeki suçlamalar çok şüpheli görünüyor. Görevimizin parlamento binasını korumak olduğunu vurguluyoruz.”
Daha önce Sputnik muhabiri, güvenlik güçlerinin göstericileri dağıtmak için ateş açtığını aktarmıştı.
شعارات غاضبة في ساحة الشهداء .. ورئيس الحكومة يتحدث في الشعر #لبنان_ينتفض #بيروت pic.twitter.com/oNXlECF6UX— Salman Andary (@salmanonline) August 8, 2020
بعد الخارجية، إقتحام وزارة الإقتصاد— Sara Assaf (@SaraAssaf) August 8, 2020
After Ministry of Foreign Affairs,
protesters storm Ministry of Finance#Lebanon pic.twitter.com/rfOUsW3hqu
ثوار لينان يحررون وزارة الخارجية اللبنانية #بيروت_مدينة_منكوبة #علقوا_المشانق_بالساحات pic.twitter.com/LNaMmOBhuv— د.المحامي طارق شندبTarek Chindeb (@tarekchindeb) August 8, 2020
Öte yandan eylemciler, Şehitler Meydanı'nda yan yana dizilen temsili darağaçlarına Meclis Başkanı Nebih Berri ile Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın fotoğraflarını astı.
#بيروت الحرة: المشانق علقت#يوم_الحساب
Lübnan İç Güvenlik Biriminden yapılan açıklamada, göstericilerin öfkesinin anlayışla karşılandığı ancak şiddetten uzak durmanın yanı sıra kamu ve özel mülklere zarar verilmemesi çağrısında bulunuldu.
فيديو | #لبنان .. متظاهرون يقتحمون مقر وزارة الخارجية اللبنانية في الأشرفية.#بيروت #لبنان_ينتفض #بوابة_الأخبار pic.twitter.com/uBeK6RLTyk— بوابة الأخبار | Bawabaa News (@bawabaanews) August 8, 2020
الثوار يسيطرون على مقر #وزارة_الخارجية#لبنان_ينتفض #يوم_الغضب pic.twitter.com/Wc3Bjr2k5i— adel samia (@adelsamia) August 8, 2020
Ordudan protestoculara hitaben yapılan açıklamada, "Lübnan ordusu olarak Lübnanlıların acıları ile ülkenin içinden geçtiği zor durumu çok iyi anlıyoruz ancak her şeye rağmen eylemlerin barışçıllığını yitirmemesi gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, başkenti sarsan şiddetli patlamada ordunun da kayıplar verdiği hatırlatıldı.
Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 158'e yükseldiği yaralı sayısının da 6 bini aştığı belirtildi.
Beyrut Valisi Mervan Abbud, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın yol açtığı zararın 10 ila 15 milyar doları aşabileceğini belirtmişti.
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