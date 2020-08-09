Rusya Acil Durumlar Bakanlığı: Beyrut’ta enkazdan sağ kalanları kurtarmaya yönelik çalışmalar tamamlandı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın basın dairesinden yapılan açıklamada Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki patlamanın ardından yıkıntılar altında hayatta kalan kişileri aramaya yönelik çalışmaların sona erdiğini, ancak enkazı kaldırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Sputnik’e konuşan bakanlığın basın dairesinden bir sözcü, yıkıntılar altından sağ olanları arama ve kurtarmaya yönelik çalışmaların sona erdiğini, enkazı toplama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Kaynak, Lübnan Savunma Bakanlığı yetkililerinin resmi olarak enkazda artık kimseyi sağ olarak bulmayı beklemediklerini bildirdiği açıklamasında bulundu.

‘200’den fazla kişiye saha hastanesinde yardım ettik’

Beyrut’a giden yardım ekibinin Başkanı Sergey Vorontsov, kentte kurulan saha hastanesinde 200’den fazla kişinin yardım aldığını ifade etti.

“Bir günde 100’ü aşkın kişi ayakta tedavi için başvurdu” diyen Vorontsov, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) uzmanlarının yaklaşık 100 kişiden de koronavirüs testi için örnek aldığını ifade etti.

Beyrut’taki patlamanın ardından Rusya kente uzmanların bulunduğu uçaklar göndermişti.