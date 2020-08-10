Rus ekipler Beyrut’ta enkazın altından 8 kişinin cesedini çıkardı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan Rus basınına yapılan açıklamaya göre, patlamanın yaşandığı Lübnan’ın başkenti Beyrut’a gönderilen ekipler, arama çalışmaları sırasında enkazın altından 8 kişinin cesedini çıkardı.

Bakanlıktan Rus basınına yapılan açıklamada, “Çalışmalar sırasında 8 kişinin cesedi bulunup enkazın altından çıkarıldı. Rus uzmanlar tarafından aralarında 29 çocuğun bulunduğu 268 kişiye tıbbi yardım sağlandı. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) laboratuvarı görevlileri tarafından 248 koronavirüs testi yapıldı, bakanlık psikologları 33 vakaya destek verdi” ifadeleri kullanıldı.

‘Beyrut’taki Rus ekiplerin güvenliği bizzat Lübnan ordusu komutanının kontrolü altında’

Açıklamaya göre, Rus arama kurtarma ekipleri 3100 kilometrelik bir alanı inceledi, insansız hava araçları yardımıyla da 6800 kilometrelik bir alanı araştırdı. Uzmanlar patlamanın neticelerini ortadan kaldırmaya yönelik insani yardım çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan Beyrut’taki yardım ekibinin Başkanı Sergey Vorontsov, cumartesi gününe kadar kentteki çalışmalarını sürdürmeyi planladıklarını ifade etti.

Vorontsov ayrıca kentteki protestolar sürerken Rus ekibin güvenliğinin Lübnan ordusu komutanının kontrolünde olduğunu kaydetti.