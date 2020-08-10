‘Lübnan’da başbakan da istifa edecek’ iddiası

Al Arabiya’nın yerel medyadan aktardığı habere göre, Başbakanı Hassan Diyab, Cumhurbaşkanı Mişel Aun'a kısa bir süre içinde istifa etmeyi planladığını iletti.

#Lebanon's Prime Minister Hassan Diab informed President Michel Aoun that he is planning to resign shortly, according to local media reports.https://t.co/uRK6x0sx6J pic.twitter.com/zTfkFxCZKz — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 10, 2020

Beyrut Limanı'ndaki patlama ve başkentte düzenlenen protestoların ardından Adalet Bakanı Mari Kloud Necm, Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed ve Çevre Bakanı Damianos Kattar, Başbakan Hassan Diyab'a istifalarını sunmuştu.

Beyrut'ta deprem etkisi yaratan şiddetli patlamaya tepki olarak şu ana kadar bakanların dışında 6 milletvekili de istifa etmişti.