Lübnan'da dördüncü istifa: Maliye Bakanı görevi bıraktı

Lübnan'da bugün istifasını sunan Adalet Bakanı Mari Kloud Necm'ın ardından Maliye Bakanı Gazi Vezni de istifa etti. Vezni hükümetten istifa eden 4. bakan oldu.

Yerel ve uluslararası basında yer alan habere göre Bakan Vezni, Bakanlar Kurulu'nun Beyrut Limanı'nda geçen hafta meydana gelen büyük patlama sonrasında bugün gelişmeleri ele almak üzere toplandığı Hükümet Sarayı'nda Başbakan Hassan Diyab'a istifasını sundu.

Vezni, ekonomik krizle boğuşan Lübnan'ı kurtarmak için Uluslararası Para Fonu'yla (IMF) yardım planını görüşen kilit müzakereci konumunda.

Maliye Bakanı Vezni, Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, Çevre Bakanı Damianos Kattar ve Adalet Bakanı Mari Kloud Necm'den sonra Başbakan Diyab'a istifasını sunan dördüncü bakan oldu.

Göçmen Bakanı Gada Şureym ile Haberleşme Bakanı Talal Havvat, Beyrut Limanı'ndaki patlama nedeniyle Diyab hükümetinin bugün istifa etmeyi planladığı yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Beyrut'ta deprem etkisi yaratan şiddetli patlamaya tepki olarak şu ana kadar bakanların dışında 6 milletvekili de istifa etmişti.