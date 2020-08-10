Lübnan Başbakanı Diyab, Beyrut Limanı’ndaki patlamanın ardından istifa etti

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta en az 200 kişinin ölümüne, 6 bin kişinin yaralanmasına yol açan patlamanın ardından Başbakan Hasan Diyab istifa etti.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, Beyrut Limanı’ndaki şiddetli patlamanın ardından gelen yoğun baskılar üzerine istifa etti.

Reuters'ta yer alan haberde, Lübnan Sağlık Bakanı, Beyrut'taki patlama sonrasında gerçekleşen hükümet karşıtı protestoların ardından Lübnan hükümetinin istifasını sunacağını açıkladı.

Bu açıklamanın öncesinde, adalet, maliye, çevre ve enformasyon bakanları istifalarını bireysel olarak açıklamıştı.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, 158 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme geldi.