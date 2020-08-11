Irak'ta IŞİD saldırısı: 1 ölü, 3 yaralı

Irak'ta IŞİD'in düzenlediği saldırıya karşı çatışmaya giren güvenlik güçlerinden 1 subay hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Güvenlik Medya Hücresinin yaptığı açıklamaya göre, Kerkük'ün güneybatısındaki Macid köyüne saldıran IŞİD üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Çatışmada bir subay hayatını kaybetti. İkisi sivil 3 kişi de yaralandı.

Irak yönetimi Aralık 2017'de ülke topraklarını IŞİD'in elinden geri aldığını ilan etmişti. Ancak örgütün çeşitli bölgelerdeki uyuyan hücreleri silahlı saldırılara devam ediyor.