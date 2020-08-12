El Akidat aşiretinden koalisyon güçleri ve DSG’ye Suriye’nin doğusunu terk etmeleri için bir aylık süre

Suriye’nin Deyr ez-Zor bölgesindeki El Akidat aşireti ileri gelenleri ve şeyhlerinin 11 Ağustos'ta yapılan toplantısında, bölgedeki aşiret şeyhlerinin öldürülmesinden ABD öncülüğündeki koalisyon sorumlu tutularak, Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) bölgeden çıkarılması kararı alındı.

Suriye’nin Haseke kentinde bulunan Sputnik muhabiri, Deyr ez-Zor'daki sivil kaynaklara dayanarak, El Akidat aşireti ileri gelenleri ve şeyhlerinin toplantısına yaklaşık beş bin kişinin katıldığını aktardı.

Aşiret şeyhleri meclisi, ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ve DSG’den Deyr ez-Zor'daki şeyh cinayetlerine karışan şahısların kendilerine teslim edilmelerini talep ederek, bölgeyi terk etmeleri için bir ay süre verdi.

Aşiret şeyhleri meclisi, bazı aşiret ileri gelenleri ve şeyhlerinin öldürülmesi nedeniyle güvenlik alanında ortaya çıkan kaos durumunu kınadı.

Son olarak Şeyh Mutaşar el-Hafl ve akrabası Dar Mihlef el-Halaf’ın DSG savaşçıları tarafından öldürülmesi, hem SDG’ye bağlı silahlı gruplara hem de ABD öncülüğündeki koalisyona karşı bir protesto ve saldırı dalgasının başlamasına neden olmuştu.

Aşiret şeyhleri meclisinin açıklamasında, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine bölge yönetiminin kendilerine devredilmesi talep edilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Uluslararası koalisyona Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve Suriye vatandaşlarının haklarına saygı göstererek, kent yönetimini doğrudan Arap nüfusuna devre çağırıyoruz."

Ayrıca, DSG'den başta kadın ve çocuklar olmak üzere, tüm tutuklu ve rehinelerin serbest bırakılması talep edildi.

Suriye’nin Deyr ez-Zor kentinin doğu bölgesinde yaşayan El-Akidat aşireti mensupları, DSG’nin bazı şeyh ve aşiret liderini öldürmesinden sonra silahlı isyan başlatmıştı. Arap aşiretlerinden birkaç yüz kişi DSG karargahlarına saldırarak orada bulunan örgüt mensuplarını esir almıştı.