Irak Dışişleri: 2 yetkilimizin öldürüldüğü Türk saldırısını kınıyoruz, Türkiye Savunma Bakanı'nın ziyareti iptal edildi

Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Türkiye'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki Sidakan bölgesinde düzenlediği İHA saldırısında iki Iraklı yetkilinin ve bir Irak askerinin öldürülmesi' kınanırken, Türk Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yarın Bağdat'a düzenleyeceği ziyaretin iptal edildiği duyuruldu.

Irak Dışişleri Bakanlığı, 'Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil vilayetinde bulunan Sidakan bölgesine yönelik Türkiye'nin düzenlediği İHA saldırısında iki Iraklı yetkilinin öldürülmesini' kınayarak, "Türkiye'nin mütekerrir askeri ihlalleri Irak egemenliğini, uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler sözleşmesini ihlal etmektedir" açıklamasında bulundu.

Açıklamaya göre, 'iki Iraklı sınır güvenlik yetkilisinin ve bir Irak askerinin öldüğü' olayın ardından Irak hükümeti, Türk Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 13 Ağustos'ta gerçekleşmesi planlanan Bağdat ziyaretini iptal etti.

العراق يعدّ هذا العمل خرقاً لسيادة، وحُرمة البلاد، وعملاً عدائيّاً يُخالِف المواثيق والقوانين الدوليّة التي تُنظّم العلاقات بين البُلدان؛

كما يخالف -أيضاً- مبدأ حُسن الجوار الذي ينبغي أن يكون سبباً في الحرص على القيام بالعمل التشاركيّ الأمنيّ خدمة للجانبين. — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) August 11, 2020

​Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi'ne protesto notası verileceğini duyuran Irak Dışişleri Bakanlığı "Türkiye'nin ihlallerine karşı açık ve birden fazla seçeneğimiz bulunuyor" açıklamasında bulundu.

وإبلاغه برفض العراق المُؤكّد لما تقوم به بلاده من اعتداءات، وانتهاكات.



وزارة الخارجيّة

بغداد

2020/8/11 — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) August 11, 2020

Daha önce Türk Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK mensubunun hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği yönünde bir açıklama yapmıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" ifadelerine yer verilmişti.