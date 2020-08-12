Bakan açıkladı: Lübnan'a 4 ay yetecek kadar un stoku var

Lübnan’ı sarsan patlamada zarar gören tahıl siloları kıtlık endişesi yaratırken, Ekonomi ve Ticaret Bakanı Raul Name ülkeye dört ay yetecek stokları olduğunu açıkladı.

Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Raul Name, Beyrut Limanı'nda yaşanan ve tahıl silolarının da zarar gördüğü patlamanın ardından ülkede un ve ekmek sıkıntısı yaşanmayacağı konusunda bir kez daha güvence verdi.

Ülkede 32 bin tonluk un stoku bulunduğunu, iki hafta içinde de 110 bin ton ilave un geleceğini belirten Name, “Bu, dört ay yetecek kadar unumuz var demektir” ifadelerini kullandı.

Twitter’dan açıklama yapan Name, Dünya Gıda Programı’nın (WFP) da 50 bin tonluk sevkiyatın ilk partisi olarak 17 bin ton un göndereceğini belirtti ve “Stok krizi de ekmek krizi de yok” dedi.

ان مخزون المطاحن في لبنان من الطحين هو ٣٢ الف طن بالإضافة ل١١٠،٠٠٠ طن وصلت او تصل خلال أسبوعين، وبالتالي المخزون يكفي لأربعة اشهر.

كما ان منظمة WFP ستؤمن مشكورة ١٧،٠٠٠ طن من الطحين والتي ستتوزع على المناطق المنكوبة. لا أزمة مخزون ولا أزمة خبز! — Raoul Nehme (@RaoulNehme) August 12, 2020

Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan bir rapor Lübnan’ın sadece altı haftalık stoku kaldığını ortaya koymuştu. Reuters haber ajansı da buğday ithalatına bağımlı pek çok ülkenin aksine Lübnan’ın stratejik bir şekilde stok yapmadığını, özel işletmeler tarafından stoklanan buğdayın önemli bir kısmının da patlamada yerle bir olan liman bölgesindeki silolarda tutulduğunu tespit etmişti.

‘Lübnan’ın Hiroşiması’ olarak anılan patlamada en az 171 kişi yaşamını yitirdi, 6 binden fazla kişi yaralandı. Patlama nedeniyle Beyrut’un önemli bir bölümü adeta savaş alanına dönerken, hükümet binalarının da arasında olduğu en az 6 bin bina yerle bir oldu.

Patlama sonrasında gerçekleşen hükümet karşıtı protestoların ardından Başbakan Hasan Diyab hükümetin istifasını sundu.