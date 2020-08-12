Patlamanın yaşandığı Lübnan uzaydan böyle görüntülendi

Cassidy, Twitter payalaşımında, “Bugün Beyrut’u düşünüyorum. Kalbim, son trajediden etkilenen herkese ait. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda sevgiler gönderiyorum” ifadesini kullandı.

Halihazırda Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Cassidy ile birlikte Rus kozmonotlar Anatoliy İvanişin ve İvan Vagner görev yapıyorlar.

Thinking of Beirut today. My heart goes out to all of those who have been affected by the recent tragedy. Sending love from @Space_Station. pic.twitter.com/XMIDZK3g3T — Chris Cassidy (@Astro_SEAL) August 11, 2020

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Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme gelmişti.

Ekonomik kriz nedeniyle devam eden protestolar yeni bir ivme kazanmış ve Hassan Diyab başkanlığındaki hükümet istifa etmek zorunda kalmıştı.