Lübnan Cumhurbaşkanı Aun: Patlamanın yol açtığı maddi hasarın 15 milyar doları aştığı tahmin ediliyor

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Mişel Aun, Beyrut Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamayla ilgili İspanya Kralı 6. Felipe ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Aun, görüşmede ülkesinin başkentinde yaşanan patlamanın yol açtığı maddi hasarın 15 milyar doları aştığının tahmin edildiğini söyledi.

İspanyol Kral 6. Felipe ise ülkesinin bu zor dönemde Lübnan ile dayanışma içinde olduğuna vurgu yaptı.

Beyrut'taki patlama anına yönelik yeni görüntü ortaya çıktıhttps://t.co/hUu7vUiLdQ pic.twitter.com/BaMhYcQO0R — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 12, 2020

Patlamada binlerce bina ve araç hasar gördü

Öte yandan Lübnan Emniyet Genel Müdürlüğü İç Güvenlik Birimi'nden yapılan yazılı açıklamada, patlamanın yaşandığı 4 Ağustos'tan itibaren hasar tespit çalışmalarına başladıkları belirtildi.

Şu ana kadar yapılan çalışmalarla 3 bin 972 bina ve 4 bin 214 aracın hasar gördüğü tespitinin yapıldığı ifade edilen açıklamada, hasar tespit çalışmalarının hala devam ettiği kaydedildi.

Bu süre zarfında hırsızlık olaylarına karşı özel mülklerin korumaya alındığına dikkat çekilen açıklamada, bugüne kadar hırsızlık şüphesiyle 40 civarında kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, söz konusu patlamada hayatını kaybetmiş ancak kimliği belirlenemeyenler ile kayıpların kimliklerini tespit etmek için uzman bir ekibin kurulduğuna işaret edildi.