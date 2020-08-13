Irak'ın güneyinde ABD öncülüğündeki koalisyona ait askeri konvoya saldırı

Irak yerel medyası, ülkenin güneyindeki Basa yerleşimi yakınlarında ABD öncülüğündeki koalisyona ait bir askeri konvoya bombalı saldırı düzenlendiğini bildirdi.

El Sümeriye kanalının güvenlik kaynaklarından aktardığı bilgiye göre, Irak'ın güneyindeki Basa kasabası yakınında koalisyon güçlerine ait bir askeri konvoyda patlama meydana geldi.

Kanal, Nasıriye'nin batısında yer alan kasabanın yakınındaki karayolu üzerinde koalisyona ait bir lojistik destek konvoyunun el yapımı patlayıcıyla hedef alındığı bilgisini paylaştı.

Sümeriye'nin kaynakları, konvoyda bulunan bir askeri aracın yandığını belirterek, olayda ölen ya da yaralananların olmadığını kaydetti.

Öte yandan Irak güvenlik güçlerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.