KİK: Türk yetkililerin BAE’ye yönelik tehditleri üzücü, Arap ülkelerin iç işlerine müdahaleyi reddediyoruz

Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Naif Mübarek El Hajraf, dün Türkiye’nin Suudi Arabistan Büyükelçisi Erdoğan Kök ile bir araya geldi. Görüşme, KİK’in Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Genel Sekreterlik merkezinde gerçekleşti.

Sputnik Arapça’nın aktardığına göre, El Hajraf, ülkelerin bağımsızlığına saygı ve iç işlerine müdahale edilmemesi temelinde bölgedeki tüm komşu ülkelerle işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

'Bazı Türk yetkililerin BAE’ye yönelik tehditleri ve sert açıklamalarını' kınayan KİK Genel Sekreteri, bu tür açıklamaların üzücü olduğunu söyledi.

KİK ülkelerinin güvenlik ve istikrarının bölünmezliğine ve ortak savunma ilkesine dikkat çeken Al-Hajraf, örgütün Arap ulusal güvenliğini korumayı amaçladığını ve Arap ülkeleri içişleri konusunda dış müdahaleyi tamamen reddettiğini vurgulayarak üyelerinden birinin güvenliğinin tüm örgütün güvenliği anlamına geldiğini kaydetti.