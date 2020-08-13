Bağdat'ın kuzeyindeki askeri üsse füze saldırısı

Irak Güvenlik Enformasyon Birimi, başkent Bağdat'ın kuzeyindeki Balad askeri hava üssünün Katyuşa füzeleriyle hedef alındığını bildirdi.
Yapılan açıklamada, "Selahaddin vilayetindeki Balad hava üssüne 3 Katyuşa füzesi düştü" ifadeleri yer aldı.
سقوط ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا على قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين، دون خسائر تذكر، كمعلومات أولية.— خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) August 13, 2020
وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً.
Ön belirlemelere göre saldırıda ölen ya da yaralananların olmadığı belirtilen açıklamada, maddi hasarın boyutuna ilişkin bir bilgi yer almadı.
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