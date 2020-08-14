Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölenlerin sayısı 177'ye çıktı

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Beyrut Limanı'ndaki büyük patlamada yaşamını yitirenlerin sayısının 177'e ulaştığını söyledi.

Patlamada kaybolan ve hala ulaşılamayan 30 kişi olduğuna işaret eden Hasan, 4 Ağustos'ta Beyrut'ta yaşanan felakette can kaybının 200'e kadar çıkabileceğini kaydetti.