Tel Aviv belediye binası, Birleşik Arap Emirlikleri bayrağıyla aydınlatıldı

Başkent Tel Aviv'deki Rabin Meydanı'nda bulunan belediye binasına ışıkla BAE ve İsrail bayrakları yansıtıldı.
Tel Aviv Belediye Başkanı Ron Huldai de sosyal medya hesabından belediyenin aydınlatılmış görüntüsünü paylaşarak, "Başbakan'ı (Benyamin Netanyahu) BAE ile varılan barış anlaşması dolayısıyla tebrik ederim." ifadelerini kullandı.
אני מברך את ראש הממשלה על ההישג הכפול של שלום עם איחוד האמירויות ובפועל ביטול תכנית הסיפוח. שתי פעולות חשובות לבטחון מדינת ישראל. pic.twitter.com/XEYgNDGZOv— רון חולדאי (@Ron_Huldai) August 13, 2020
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