İran: BAE-İsrail anlaşması Müslümanların sırtına saplanan bir hançer

İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail arasında ABD arabuluculuğuyla varılan anlaşmaya tepki gösterdi, bunun ‘Filistinlileri ve Müslümanları sırtından bıçaklamak’ anlamına geldiğini belirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail arasında, ikili ilişkileri tamamen normalleştirmek adına varılan anlaşma Ortadoğu’da tepki çekmeyi sürdürüyor. Son olarak İran Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak anlaşmayı kınadı.

Açıklamada, “Filistin'in ezilen halkları ve dünyanın tüm özgür ulusları, suçlu İsrail işgal rejimi ile ilişkilerin normalleşmesini ve onun suçlarına iştirak edenleri asla affetmeyecek” denildi.

İran, BAE’nin ‘Filistinlilerin ve tüm Müslümanların sırtına bir hançer saplandığını’ belirtti.

‘Stratejik bir aptallık’

Anlaşma için ‘utanç verici ve tehlikeli’ yorumunu yapan Bakanlık, daha da ileri giderek bunun ‘stratejik bir aptallık’ olduğunu belirtti.

BAE'yi İsrail'in Körfez bölgesinin siyasi denklemlerine müdahale etmesine karşı uyaran İran, “BAE hükümeti ve diğer ilgili hükümetler bu eylemin tüm sonuçlarının sorumluluğunu üstlenmelidir” dedi.

İsrail ile BAE arasındaki anlaşma ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulmuştu. Anlaşma kapsamında İsrail, Batı Şeria'daki bazı bölgeleri ilhak etme planını askıya aldığını açıklamıştı.

Bu anlaşmayla Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Ürdün'ün ardından İsrail'le tam diplomatik ilişki kuran üçüncü Arap ülkesi olmuştu.