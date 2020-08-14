Netanyahu'dan BAE ile anlaşmaya destekleri için Mısır, Umman ve Bahreyn’e teşekkür

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, BAE ile varılan normalleşme anlaşmasına verdikleri destekten ötürü Mısır, Umman ve Bahreyn’e teşekkür etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile varılan normalleşme anlaşmasına dair yazılı açıklama yapan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Mısır, Umman ve Bahreyn'e verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.

"Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’ye ve Umman ile Bahreyn hükümetlerine BAE ile İsrail arasında yapılan normalleşme anlaşmasına verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim" diyen Netanyahu, sözkonusu anlaşmanın 'barış çemberini genişleteceğini ve tüm bölgeye fayda sağlayacağını' ileri sürdü.

İsrail Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail’in Washington Büyükelçisi Ron Dermer ile BAE’nin Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe’nin sözkonusu anlaşmaya varılması konusunda önemli rol oynadıkları belirtildi. Açıklamada, Netanyahu’nun Dermer ile Uteybe’ye özellikle teşekkür ettiği vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump dün İsrail ile BAE'nin 'ilişkilerini tamamen normalleştirmek' için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "Bugün büyük atılım. İki muhteşem dostumuz İsrail ve BAE arasında tarihi barış anlaşması" ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu da sosyal medya hesabından Trump’ın paylaşımını alıntılayarak, “Bu tarihi bir gün” değerlendirmesi yapmıştı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ile BAE'nin ilişkilerin tesisi için 'ortak bir yol haritası' belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülke yetkililerinin gelecek haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı duyurulmuştu.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.