Hizbullah lideri Nasrallah: Beyrut patlamasının arkasında Tel Aviv'in olduğu ortaya çıkarsa, İsrail bedelini öder

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 10 gün önce gerçekleşen patlamaya ilişkin konuşan Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, "Patlamanın arkasında Tel Aviv'in olduğu ortaya çıkarsa, İsrail bedelini öder" dedi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen dev patlamanın hemen ardından açıklama yayınlayan İsrail hükümeti, olayla ilişkileri olduğu iddialarını yalanlamıştı.

Lübnanlı yetkililer ise, 200'den fazla kişinin öldüğü, 5 binden fazla kişinin yaralandığı patlamanın sebebinin 2 bin 750 ton ağırlığındaki amonyum nitrat olduğunu bildirmişti.

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