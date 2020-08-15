BAE'li bakan: İsrail'in ilhak planını askıya alması geçici

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, İsrail'in ilhak planını askıya almasının geçici olduğunu ve sonsuza kadar sürmeyeceğini söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, İsrail'in ilhak planını askıya almasının geçici olduğunu ve sonsuza kadar sürmeyeceğini söyledi.

Amerikan CNN Televizyonu'na konuşan Gargaş, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bir kısmı ile Ürdün Vadisi'nin ilhak edilmesi planını 'durdurdukları' yönündeki açıklamalarıyla çelişen ifadeler kullandı.

Gargaş, "Pek çok Avrupa ve Arap ülkesiyle yaptığımız temaslar sonucu ilhak meselesinin saatli bomba olduğunu gördük. Herkes bu konuda endişeliydi. Biz de bunu ortadan kaldırdık ve vakit kazandık. Bunun sonsuza kadar süreceğini söylemiyorum ama bize gerçekten vakit kazandıracak. Aksi taktirde iki devletli çözüm ölecek" dedi.

İsrail'le imzaladıkları normalleşme anlaşmasını 'tarihi bir ilerleme' ve 'stratejik bir dönüşüm' olarak nitelendiren Gargaş, "İki devletli çözüm müzakereleri için vakit kazandık. Filistin yönetimini bu fırsatı değerlendirmeye çağırıyoruz" diye konuştu.

Abu Dabi'nin ilhak planını tamamen durdurma konusunda nüfuza sahip olup olmadığı sorusuna Gargaş, "Hiçbir şey sonsuza kadar sürmez" cevabını verdi.