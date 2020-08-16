Lavrov ve Pompeo İran nükleer anlaşmasını ve 'İran zirvesi fikrini' görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile İran nükleer anlaşmasını ele alan bir telefon görüşmesi yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un ABD’li mevkidaşı Pompeo ile telefon görüşmesinde, Rus lider Putin’in İran nükleer sorununu Rusya, Çin, ABD, İngiltere ve Fransa'nın yanı sıra Almanya ve İran liderlerinin de katılacağı video konferans zirvesinde ele alma teklifini değerlendirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo arasında telefon görüşmesinin gerçekleştiği ifade edildi.

“Dışişleri bakanları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, İran sorunuyla ilgili tartışmaların şiddetlenmesi bağlamında, tüm ilgili tarafların endişelerini dikkate alarak Korfez bölgesinde güvenilir bir güvenliği sağlama yollarını bulma amacıyla BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi ülkeleri, Almanya ve İran liderlerinin görüşmesini düzenleme teklifiyle ilgili görüş alışverişinde bulundu” ifadesine yer verildi.

Açıklamaya göre, İran nükleer anlaşmasının ele alındığı görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyelerinin yanı sıra Almanya ve İran'ın liderlerine zirve teklifinde bulunduğu hatırlatıldı.

Söz konusu anlaşmanın öneminin vurgulandığı görüşmede, Rusya tarafı, İran nükleer anlaşmasının uygulanması konusunda uluslararası hukuki temeli oluşturan BMGK'nın 2231 sayılı kararına desteğini teyit etti.