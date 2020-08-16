BAE, 'İsrail'le normalleşme anlaşmasına dair açıklamalar nedeniyle' İran Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Tel Aviv ile Abu Dabi arasında varılan normalleşme anlaşmasına yönelik açıklamalarına tepki olarak İran Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

BAE resmi haber ajansı WAM'a göre, Ruhani'nin BAE'ye "İsrail'e bölgede alan oluşturmama" uyarısında bulunmasına tepki olarak, Abu Dabi'deki İran Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Dışişleri Bakanı Siyasi İşleri Yardımcısı Halife Şahin Halife el-Merar, İranlı Maslahatgüzara protesto notasını verdi.

Söz konusu notanın, Ruhani'nin, BAE'nin kararlarıyla ilgili tehditleri nedeniyle verildiği, bu tehditlerin İran Dışişleri Bakanlığı, Devrim Muhafızları ve diğer İranlı yetkililer tarafından da yapıldığı ifade edildi.

Notada, söz konusu tehditlerin kabul edilemez ve provokatif olduğu, aynı zamanda Körfez bölgesindeki güvenlik ve istikrar üzerinde tehlikeli etkileri olacağı kaydedildi.

İran'ın Tahran'daki diplomatik misyonları koruma sorumluluğuna işaret edilen notada, BAE'nin, İran yönetiminin provokatif açıklamalarını mutlak surette reddettiği ve bunu iç meselelerine müdahale olarak gördüğü aktarıldı.

Ruhani, İsrail ile BAE arasında varılan normalleşme anlaşmasına ilişkin dün yaptığı açıklamada, "Bunları uyarıyoruz. İsrail'e bölgede alan oluşturmayın. Aksi takdirde farklı bir karşılık bulursunuz. Umuyorum ki, uyarıları dinler ve yanlış yoldan dönerler" demişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos Perşembe günü İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump’ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu, tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı.