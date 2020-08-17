İdlib'de Rus-Türk devriyesi sırasında Türk ordusuna ait aracın yakınında patlama meydana geldi

Merkezden yapılan açıklamada Rus tarafından yaralanan olmadığı bildirilirken yaralı Türk askeri bulunup bulunmadığı belirtilmedi.

Patlamanın M4 karayolunun İdlib gerilimi azaltma bölgesinde kalan kısmında gerçekleştirilen 22. Rus-Türk ortak devriyesi sırasında meydana geldiğini belirten merkez, Türk askeri aracı yakınında infilak eden patlayıcının türünün henüz tespit edilemediğini kaydetti.

Zaharova ortak devriyelerin militanların provokasyonları nedeniyle askıya alındığını açıklamıştı

13 Ağustos'ta Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İdlib'de M4 karayolunda yapılan Rus-Türk ortak devriyelerinin bölgedeki militanların devam eden provokasyonları nedeniyle askıya alındığını söylemişti.

Zaharova, "Militanlar, hükümet güçlerinin mevzilerine ve yakınındaki yerleşimlere saldırılarını artırdı ve M4 karayolu boyunca uzanan güvenlik koridorunda provokasyonlara devam ediyor. Bundan dolayı M4 karayolundaki Rus-Türk ortak devriyeleri geçici olarak durduruldu" demişti.