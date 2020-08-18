Lahey'deki Uluslararası Lübnan Mahkemesi: Hizbullah liderliğinin Refik Hariri suikastına karıştığına dair kanıt yok

Hollanda'da Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Lübnan Mahkemesi tarafından görülen eski Başbakan Refik Hariri'nin 2005'te öldürüldüğü suikastla ilgili davada karar açıklanıyor.

Beyrut'ta 15 yıl önce Başbakan Refik Hariri'ye bomba yüklü kamyonla düzenlenen suikastla ilgili BM'ye bağlı olarak Lahey'de özel kurulan Uluslararası Lübnan Mahkemesi, 2600 sayfalık kararı açıkladı.

Bugünkü duruşmada karar özetini okuyan Yargıç David Re, Lübnan'ın İran destekli Şii örgütü Hizbullah'ın liderliğinin ya da Suriye hükümetinin Hariri suikastına karıştığına dair kanıt olmadığını duyurdu.

Davada 4 Hizbullah üyesi Hariri suikastının komplosunu kurmakla itham edilirken, son 15 yıldır ABD ile İsrail destekli kesimler suikastla ilgili Hizbullah ve Beşar Esad yönetimini suçlayan açıklamalar ve iddiaları kamuoyuna servis etmişti.

'Ortadan kaldırmak için saikleri bulunabilir, ama...'

Yargıç David Re, "Dava dairesi, Suriye ve Hizbullah'ın Hariri ile siyasi müttefiklerini ortadan kaldırmak için saiklerinin bulunabileceği görüşünde olmakla birlikte Hizbullah liderliğinin Hariri'nin öldürülmesine müdahil olduğuna dair kanıt yoktur ve Suriye'nin müdahil olduğuna dair de doğrudan kanıt bulunmamaktadır" dedi.

1975-90 arasındaki Lübnan içsavaşının ardından 5 kez başbakan seçilmiş Refik Hariri'nin oğlu, Sünni blok lideri ve eski Başbakan Saad Hariri, Lahey'deki mahkeme salonunda kararın açıklanmasına katıldığına dair sosyal medyada paylaşım yaptı.

الرئيس سعد الحريري داخل قاعة المحكمة الخاصة بلبنان في #لاهاي يستمع الى النطق بحكم المحكمة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد #رفيق_الحريري ورفاقه. pic.twitter.com/6z6OMidlYy — Saad Hariri (@saadhariri) August 18, 2020

Refik Hariri'nin önemi

BM mahkemesinin kararının ardından gelişmiş yöntemlerle ve karmaşık bir planlamayla düzenlenen suikastla ilgili gözler İsrail ile müttefiklerine çevrildi.

Suudi Arabistan'daki inşaat işleriyle büyük servet edinen, Suudi pasaportu bulunan Refik Hariri, Lübnan'ın mezheplere dayalı siyasi sistemindeki en güçlü Sünni liderdi. İlk kez başbakan seçildiği 1992'den itibaren ç savaşta harabeye dönen Beyrut'u yeniden inşa eden Refik Hariri, 2004'te Suriye'nin Lübnan'ın içişlerine karışıp karışmadığına dair Cumhurbaşkanı Emil Lahud'la yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle istifa etmişti.

Suikasttan dava sürecine

14 Şubat 2005'te düzenlenen, toplam 22 can alan ve 226 kişiyi yaralayan suikastla ilgili BM soruşturması açılmasını, 2007'de uluslararası mahkeme kurulması izlemişti.

Dosyada, 297 tanık ifadesi ve 3 bin 131 belge delil olarak bulunuyor.

Mahkeme, 30 Haziran 2011'de Hizbullah üyeleri Selim Cemil Ayyaş, Mustafa Emin Bedreddin, Hüseyin Hasan Anisi ve Esed Hüseyin Sebra hakkında 'Hariri suikastını planlamak ve düzenlemek' suçlamasıyla tutuklama kararı verdi. Bulunamayan 4 zanlının 2 Şubat 2012'de gıyabında yargılanmasına başlandı. Aynı yıl bir Hizbullah üyesi hakkında daha tutuklama kararı çıkarıldı.

Hizbullah ise gerçek kanıtlar bulunmadığını iddia ederek, iddianameyi reddetti.

Zanılar arasında bulunan Hizbullah Komutanı Mustafa Emin Bedreddin, 2016 yılında Suriye'de öldürüldü.

Dava sürecinin uzaması nedeniyle 23 Aralık 2017'de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Uluslararası Lübnan Mahkemesi'nin görev süresini 3 yıl daha uzattı.