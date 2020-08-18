Netanyahu: BAE’yle normalleşme, ABD'nin silah politikasına yönelik tavrımızı değiştirmedi

Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, "(BAE ile normalleşme anlaşmasıyla ilgili) görüşmelerde, İsrail, Ortadoğu'da herhangi bir ülkeye (askeri) dengeyi bozabilecek silah ve savunma teknolojileri satışına yönelik tutarlı tutumunu değiştirmedi" ifadeleri kullanıldı.

Israel has not softened its opposition to any U.S. arms sales to the UAE, that could diminish its military superiority, as part of the U.S.-brokered normalization of their ties, PM Netanyahu says. https://t.co/plswjQuYWd — NBC News World (@NBCNewsWorld) August 18, 2020

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Açıklamada, "Başbakan (Netanyahu) başından beri İsrail ile barış anlaşması yapan Arap ülkeleri de dahil olmak üzere Ortadoğu'daki tüm ülkelere F-35 ve diğer gelişmiş silahların satışına karşı çıkmıştır" ifadelerine de yer veridi.

Açıklamada ayrıca Tel Aviv ile Abu Dabi arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için varılan anlaşmada, ABD'nin F-35 ve diğer gelişmiş silahları BAE'ye satışına karşı koyulan vetonun kaldırılması maddesinin yer almadığı kaydedildi.

ABD, uzun süredir İsrail'in askeri üstünlüğünü azaltacak silah satışlarını Ortadoğu ülkelerine yapmaktan kaçınıyor.

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronoth, Tel Aviv ile Abu Dabi arasında ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının ardından ABD'nin BAE'ye F-35 ve gelişmiş insansız hava aracı satışının önünün açıldığını yazmıştı.