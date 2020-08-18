İsrail, Sudan’ın barış anlaşması ile ilgili tutumunu memnuniyetle karşıladı

İsrail Başbakanı Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Aşkenazi, Sudan Dışişleri Bakanlığı’nın barış anlaşması ile ilgili tutumunu memnuniyetle karşıladı ve bölgede tesis edilecek olan barıştan herkesin kazançlı çıkacağını belirtti.

Sudan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Haydar Badavi Sadık’in, ülkesinin İsrail ile barış anlaşması beklediği şeklindeki açıklamasını memnuniyetle karşılayan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi, bölgede tesis edilecek olan barıştan herkesin kazançlı çıkacağını belirtti.

Netanyahu, Twitter hesabından paylaştığı açıklamada, “İsrail, Sudan ve tüm bölge barış anlaşmasından kazançlı çıkacak ve birlikte bölgenin tüm halkları için daha iyi bir gelecek tesis edebilecek. Bu vizyonun hayata geçmesi için gerekli her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.

Sudan’ın açıklaması ile ilgili bir değerlendirme de İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi’den geldi:

Sudan’dan gelen açıklamayı Twitter hesabından yorumlayan Aşkenazi, şu ifadeleri paylaştı:

“Sudan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklaması, Sudan'ın İsrail'in tanınmasına ve onunla barış anlaşmasının imzalanmasına karşı çıkma çağrısı yaptığı Hartum'daki zirveden tam 53 yıl sonra, bu günlerde genel olarak Ortadoğu'da ve özellikle Sudan'da meydana gelen önemli değişikliklere işaret ediyor. Ülkeler arasında normalleşme, barış, anlaşmalar ve tanınma sürecini ilerleten her adımı memnuniyetle karşılıyorum.”