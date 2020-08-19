Misrata'da Türkiye ve Katar'ın üs kuracağı' iddiası hakkında Mısır'dan açıklama

Mısır Hükümeti’nin, Türkiye, Katar ve Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Libya'nın Misrata kentinde bir deniz üssü kurma konusunda anlaştığı yönündeki iddialarla ilgili 'şaşkın' olduğu belirtildi.

Mısır haber ajansı MENA’nın haberinde, “Mısır hükümetinde resmi bir kaynak, Türkiye ve Katar savunma bakanlarının Trablus ziyareti ve Libya’da önemli bir rol oynayan Misrata kentinin Türk askeri üssüne dönüştürüleceği yönünde medyada çıkan haber ile ilgili şaşkınlıklarını dile getirdi” ifadesine yer verildi.

Kaynağın, bu tür kararın “Suheyrat anlaşması ve bu anlaşmanın verdiği yetkinin mantığına ve ayrıca BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarına uymadığını” söylediği aktarıldı.

Açıklamada, “Bu ayrıca bağımsızlığı için mücadele eden ve Libya zenginliklerinin diğer ülke ve halkların çıkarlarına değil, kendi gelecek nesillerinin yararına kullanıldığı müreffeh bir gelecek için çabalayan Libya halkının geleceği için tehdit oluşturuyor” dendi.

Kaynak, “Bu gelişme, kuzeyde veya güneyde olsun tüm Akdeniz bölgesinin istikrarını tehdit edecek ve bölgede istikrar, güvenlik ve barış için riskleri artıracak” diye ekledi.