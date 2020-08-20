İsrail ordusu Gazze'ye top atışı ile saldırdı

İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a ait mevzilerin topçu atışıyla hedef alındığı belirtildi.

Söz konusu saldırıların Gazze'den gönderilen 'yanan balonlara' misilleme olarak yapıldığı aktarıldı.

Saldırılarda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait gözlem noktası vurulurken, ölen ya da yaralanan olmadığı belirtiliyor.