Rusya ve Suriye, Lazkiye’deki Hmeymim üssünün genişletilmesinde anlaştı

Rusya ve Suriye hükümetleri, Lazkiye’deki Hmeymim üssünün genişletilmesini içeren protokol üstünde anlaştı. Suriye hükümeti tarafından karşılıksız olarak Rus üssünün kullanımına verilecek alanda bir tedavi merkezinin yer alacağı belirtildi.

Suriye tarafının 21 Temmuz, Rusya tarafınınsa 30 Temmuz’da imzaladığı belirtilen protokol, Lazkiye’de Hmeymim üssünün kullanımında olan toprak ve karasuyu alanlarının genişletilmesini içeriyor.

Rusya hükümetinin yayınladığı belgeye göre sekiz hektar genişliğinde olan söz konusu alanın, tedavi ve rehabilitasyon merkezi olarak kullanılacağı belirtildi.

Ayrıca, bu alanın herhangi bir karşılık istenmeden geçici olarak Rusya’nın kullanımına verileceği kaydedildi.

Rusya Hmeymim üssünü, 2015’ten beri bu ülkedeki terörist gruplara düzenlediği hava saldırıları için kullanıyor.