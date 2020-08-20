İran: BAE gemisine el koyduk, mürettebatı gözaltına aldık

ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında ilişkileri normalleşme anlaşmasının imzalanmasıyla yükselen Abu Dabi-Tahran geriliminde yeni bir gelişme yaşandı.

İran devlet televizyonunda yayımlanan İran Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre, pazartesi günü İran karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle BAE'ye kayıtlı bir gemiye el konularak mürettebatı gözaltına alındı.

Pazartesi günü BAE Sahil Güvenliği'nin İran teknelerine ateş açıp iki İranlı balıkçıyı öldürdüğünü duyuran İran Dışişleri, bu nedenle BAE Tahran Maslahatgüzarı'nı iki kez bakanlığa çağırmıştı.

İran Dışişleri'nin bugünkü açıklamasında, yapılan görüşmede bu yasadışı olayı sorumluğunun BAE hükümetinde olduğu, tutuklanan balıkçılarla el konulan teknelerin ivedilikle bırakılması ve öldürülen şahısların cenazelerinin İran’a verilmesinin istendiği belirtildi.

İran Dışişleri'ne göre olayla ilgili derin üzüntü açıklayan BAE hükümeti, bir mektupla tazminat ödemeye hazır olduğunu söyledi.

BAE gemisinin İran sularına yasadıiı hareket ettiği ifade edilen açıklamada, "İran bir kez daha Fars Körfezindeki tüm taraflara menfaatleri ve vatandaşlarına herhangi bir saldırıyı kabul etmeyeceğini ve bu konuda tüm tedbirleri alacağını ilan etmektedir" denildi.

BAE devlet haber ajansı WAM ise pazartesi günkü haberinde 'İran balıkçı teknelerinin Basra Körfezi'nde Sir Bu Nair Adası yakınlarında BAE sularına giediğini, dur uyarılarına uymayan İran teknelerine angajman kurallarının uygulandığını' duyurmakla yetinmişti.