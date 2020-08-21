İsrail'den Gazze'ye üçüncü hava saldırısı

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin güneyinde Hamas'a ait tünelleri vurduğunu belirtti.

Adraee, söz konusu saldırının Gazze'den atılan 7 rokete karşılık gerçekleştirildiğini, bunlardan 6'sının füze savunma sistemi tarafından imha edildiğini kaydetti.

#عاجل بعد اطلاق ٧ صواريخ من قطاع #غزة على إسرائيل الليلة الماضية واعتراض ٦ منها من قبل #القبة_الحديدية شنت طائرات حربية وأخرى قبل قليل غارات على عدة أهداف إرهابية أخرى تابعة لمنظمة #حماس الإرهابية في جنوب القطاع مستهدفة بنى تحتية تحت إرضية تابعة لحماس pic.twitter.com/2iPiJZuExT — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 21, 2020

​İsrail basınında ve sosyal medyada daha önce yer alan açıklamalarda ise Gazze'den atılan bir füzenin Sderot kentinde bir eve isabet ettiği kaydedilmişti.

İsrail bu saldırıyla birlikte, dün akşamdan bu yana Gazze'yi üçüncü defa vurmuş oldu. Daha önceki iki saldırıda, İzzettin el-Kassam Tugaylarına ait hedefler ile Gazze'nin kuzeyindeki Et-Tuvam bölgesinde Hamas'a ait bir nokta vurulmuştu.