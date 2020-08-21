Irak Başbakanı Kazımi: ABD askerlerinin Irak dışında konuşlanması için anlaşma sağlandı

ABD ile Irak arasında başlatılan stratejik müzakereler kapsamında Washington'da bulunan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi, ülkesinde bulunan Amerikan askerlerinin yurt dışında konuşlanması için ABD ile anlaştığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin 'çok önemli ve başarılı' olduğunu belirten Kazımi, "ABD ile askerlerinin Irak'ın dışında konuşlanması için anlaşma sağladık. Söz konusu birliklerinin yurt dışında konuşlanmasının mekanizması için bir teknik ekip oluşturulacak" ifadelerini kullandı.

"Irak hükümetinin isteklerini anlayışla karşılayan ve çok açık tavır sergileyen bir ABD görüyorum" diyen Kazımi, ülkenin güneyinde yer alan ve protestolara sahne olan Zikar kenti başta olmak üzere ülke geneli açısından büyük önem taşıyan bir anlaşmanın imzaladığını dile getirdi.