Rusya: Suriye'de Türkiye destekli gruplar arasındaki çatışmalarda siviller ölüyor

Rusya'nın Suriye'de Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Şerbitskiy, bugünkü basın toplantısında, "Çeşitli oluşumlar arasında çok sayıda çatışma yaşanıyor. Bu çatışmalar sonucu siviller ölüyor. Bu tür yasadışı eylemler büyük ölçekli sosyoekonomik krize yol açıyor ve binlerce Suriyeli sivilin hayatını ve sağlığını tehlikeye atıyor" ifadelerini kullandı.

Suriye'deki bazı grupların, hasat dahil sivillere ve sivil altyapı kuruluşlarına ait varlıkları gasbettiğini dile getiren Şerbitskiy, 15 Ağustos Cumartesi günü Resulayn kentinde, 'Hamza Tümeni' mensuplarının daha sonra satmak üzere 500 metre elektrik kablosu ve sulama sistemlerini döşeme ve onarımında kullanılan çok sayıda boru çaldığını aktardı.

Şerbitskiy, "Türkiye tarafını, TSK’nın kontrolündeki topraklarda düzeni sağlama ve kontrolü altındaki silahlı oluşumların kriminal eylemlerine son verme yönünde tedbirler almaya çağırıyoruz" diye ekledi.