Hizbullah, İsrail'e ait İHA'yı düşürdü

Lübnan’da Hizbullah, Ayta al-Shaab kasabası yakınlarında Lübnan hava sahasına giren İsrail‘e ait İHA’yı düşürdüğünü açıkladı. Hizbullah'ın vurduğu İHA'yı ele geçirdiği ifade edildi.

In a statement, #Hezbollah claims responsibility for downing an Israeli drone today near Ayta ash Shab in southern #Lebanon. #Israel pic.twitter.com/YrE1STdM1Z — Joe Truzman (@Jtruzmah) August 22, 2020

​İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee konuya ilişkin yaptığı açıklamada, rutin faaliyetler sırasında Lübnan'ın sınırında bir İHA'nın düştüğünü aktardı. Adraee, Hizbullah'ın İHA'dan herhangi bir bilgi elde ettiğine dair bir endişe olmadığını ifade etti.

מוקדם יותר היום, במהלך פעילות מבצעית של כוח צה״ל בגבול לבנון, נפל רחפן של צה"ל בשטח לבנון. אין חשש לדלף מידע — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 22, 2020

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