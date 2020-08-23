İran'dan yanlışlıkla düşürdüğü Ukrayna yolcu uçağına dair açıklama: İlk füzenin vurmasından 19 saniye sonra öldüler

ABD ile savaşın eşiğine geldiği dönemde Ukrayna'ya ait yolcu uçağını düşman uçağı sanarak düşüren İran, karakutu incelemesinden elde edilen kokpit konuşmaları ve diğer bilgileri ilgili ülkeler ve kamuoyuyla paylaştı. Buna göre 8 Ocak'ta 25 saniye arayla iki füzeyle vurulan uçaktaki kokpit konuşması ilk füzenin isabetinden 19 saniye sonra kesildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Havacılık Kurumu Müdürü Turec Dehkani Zengene, düşürülen Ukrayna uçağına dair ulaşılan bilgileri başkent Tahran'da düzenlenen basın toplantısında kamuoyuna duyurdu.

Uçuş Veri Kayıt Cihazı (FDR-Flight Data Recorder) ile Kokpit Ses Kayıt Cihazlarının (CVR-Cockpit Voice Recorder) Fransa'da hiçbir teknik aksaklık olmadan okunduğunu belirten Zengene, şu bilgileri aktardı:

* İkinci füze, ilk patlamadan 25 saniye sonra uçağın yakınına ulaştı.

* CVR, ilk patlamadan sonra kabin personelinin konuşmalarını 19 saniye boyunca kaydetti. Sesler daha sonra kesildi.

* FDR ve CVR cihazlarının her ikisinin de zarar görmesi nedeniyle karakutuda ikinci füzenin patlaması ve etkisine dair daha fazla bilgiye ulaşılamadı.

İran Havacılık Kurumu Müdürü, 19 saniyelik ses kaydının içeriğiyle ilgili şunları söyledi:

"Bu anda, uçağın kokpiti içinde olağandışı durumu fark eden ve uçağı son ana kadar kontrol edip yönlendirmeye çalışan 3 kişilik uçuş ekibi ve bir de eğitmen pilot vardı. Eğitmen pilot, uçak pilotuna her iki uçak motorunun da aktif olduğunu bildirmesinin yanında çeşitli talimatlar veriyordu."

Zengene, yapılan incelemelerin uluslararası havacılık standartlarına uygun olduğunu, olayla ilgili nihai raporun 1 yıl içinde açıklanacağını sözlerine ekledi.

İran'daki ekipman eksikliği nedeniyle olaydan sonra yaklaşık 7 ay kadar açılamayan karakutu, incelemelerin yapılması için Fransa'ya gönderilmişti. Fransa, okunması tamamlanan karakutuyu 23 Temmuz'da İran'a iade etmişti.

Uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı

Ukrayna Hava Yollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşerek içindeki 176 kişiye mezar olmuştu.

İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna uçağının hassas askeri bir noktanın üzerinden geçerken insani hata sonucu hava savunma sistemince fırlatılan iki füzeyle yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, uçağın düşürülmesinden birkaç saat önce ABD'nin Irak'taki üslerine füze saldırısı düzenlemişti.

Geçen ay Kiev'de yapılan tazminat görüşmelerinin devamı eylül ayının sonlarında Tahran'da düzenlenecek.

Tahran, olayla ilgili sorumluluğunu ve tazminat ödemeyi kabul ettiğini duyurmuştu.